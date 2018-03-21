Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что украинская власть "барыжничает" на линии фронта, в экономике и на торговле с Россией. Савченко заявила, что на нее "спустили всех собак" Фото: Надія Савченко / Facebook "Мы будем действовать так, как действуют воины. Мы будем искать все методы остановить тех людей, которые делают политику, и делают ее неправильно, делают ее пагубно для нас. И это не призывы к терроризму, это ультиматум", – сказала она.Нардеп отметила, что за последние дни на нее "спустили всех собак"."Это все, на что способна эта власть – сказать, что ты "агент Кремля", "рука Москвы" и такое остальное. Но при этом не сказать, что все эти процессы возможны только потому, что барыжничает власть на всем – на линии фронта, на экономике, на торговле с Россией", – заявила Савченко.13 марта издание "Страна" написало, что, по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военнослужащими о возможном военном перевороте в Украине. 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента.Регламентный комитет рассмотрит представление утром 22 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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