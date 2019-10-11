Правящая коалиция Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте (Mark Rutte) потеряла и без того хрупкое большинство в парламенте, имея теперь только 75 из 150 голосов. Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая Рютте, составляющая вместе с партией «Христианско-демократический призыв» (ХДП), левыми либералами (D66) и Христианским Союзом правящую коалицию, недавно исключила из своих рядов депутата Вибрена ван Хага (Wybren van Haga), который отремонтировал собственный дом, не получив специального разрешения. А еще летом он попался дорожной полиции за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь он заявил о намерении сохранить мандат и в дальнейшем участвовать в работе коалиции.

Впрочем, похоже, что править страной становится все труднее — в частности, это касается поиска виновных в катастрофе вышеупомянутого пассажирского самолета. Совместная комиссия (JIT) обвинила в ней троих граждан России и одного гражданина Украины, которые якобы доставили ракету «Бук», сбившую «боинг», на территорию Донецкой Народной Республики, а затем вернули ее обратно на территорию России. Кто доставил «Бук» непосредственно на то место, откуда он был запущен, и кто произвел выстрел, по-прежнему остается неясным.

Правительство Нидерландов и JIT рассчитывали получить больше информации от похищенного ранее украинскими спецслужбами Цемаха, который предположительно командовал расчетом сил ПВО, что, однако, тоже вызывает вопросы. Однако новому украинскому руководству оказалось важнее пойти на сближение с Россией с целью окончания войны на востоке страны и обмена пленными — несмотря на давление со стороны Нидерландов, Киев вернул Цемаха России, которого JIT незадолго до этого даже назвал возможным главным подозреваемым.

Это уже стало четким сигналом о том, что о единстве в рядах JIT говорить больше не приходится. Кроме того, комиссия уже давно подвергалась критике со стороны Малайзии. И когда правительства Нидерландов и Австралии единодушно обвинили в катастрофе российское руководство, Бельгия и Малайзия отказались присоединиться к ним. Правительство Порошенко предпочли при этом оставить «за скобками», чтобы избежать обвинений в однобокости, поскольку само участие Украины в работе JIT с самого начала вызывало немало критики.

Процесс может длиться годами

Не так давно Марк Рютте посетил своего австралийского коллегу Скотта Моррисона (Scott Morrison). Оба политика подчеркнули, что виновных в катастрофе необходимо установить. Рютте заявил, что следствие может продлиться еще много лет, тем самым по сути дав понять, что сторона обвинения не слишком уверена в собственных позициях. Тем не менее, премьер-министры заверили, что Австралия, Голландия и их партнеры по JIT полны решимости довести дело до конца, и добавили, что их единство прочно. Впрочем, по этому поводу есть большие сомнения.

Кроме того, Рютте сказал, что «в настоящий момент нет гарантии, что виновные могут быть взяты под стражу». Вопросы есть также в отношении того, что существуют свидетели, показания которых могли бы сыграть решающую роль. Рютте заверил, что процесс не будет завершен «до тех пор, пока мы не будем уверены, что справедливость восторжествовала». Моррисон, в свою очередь, пообещал, что Гаага и Канберра будут «стоять плечом к плечу» до тех пор, пока это будет необходимо.

Парламент Нидерландов, бесспорно, не доволен работой JIT

Между тем, однако, парламент Нидерландов выступил за дальнейшее расследование обстоятельств катастрофы, причем не в том направлении, в котором работала JIT (то есть не в отношении России, а в отношении Украины). Кстати, с соответствующей инициативой выступил именно депутат Крис ван Дам (Chris van Dam) от ХДП — партии, входящей в коалицию. По его словам, Киев должен объяснить, почему не закрыл воздушное пространство над территорией боевых действий, где раньше уже были сбиты несколько военных самолетов. Инициативу поддержали все представленные в парламенте партии, так что правительству, как бы оно ни было против, не оставалось иного выхода, кроме как согласиться с ней.

Это можно назвать, в частности, попыткой противостоять очевидной однобокости расследования и конфликту в рядах самой следственной комиссии, которая до сих пор изучала действия России — и лишь чисто символически действия Украины. Реально о возможной ответственности Киева за катастрофу никто не говорил. При этом знаток по воздушному праву Эльмар Гимулла (Elmar Giemulla) уже давно подал от имени родственников жертв иск в Европейский суд по правам человека за убийство по неосторожности, но это не получило большой огласки.

Кроме того, уже можно говорить о нарушенном единстве Запада. В отличие от своего предшественника Обамы, Дональд Трамп не слишком заинтересован в этом процессе и, в частности, в том, чтобы была доказана вина России. Новое украинское руководство ощущает давление и, защищаясь от возможных исков с требованиями дорогостоящей компенсации и нового расследования, вынуждено оправдывать решение бывшего украинского правительства.

Председатель комитета по международным отношениям в парламенте Богдан Яременко заявил, к примеру, что «не совсем правильно» утверждать, что, закрытие воздушного пространства могло бы предотвратить катастрофу.

По его словам, Киев действовал в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), не требующими закрытия воздушного пространства в случае войны. Кроме того, была увеличена высота воздушного коридора.

Все сильнее ощущение, что направленное против России расследование разваливается, поскольку отсутствуют какие-либо доказательства ее вины, кроме тех, что были предоставлены организацией Bellingcat. Нет также и свидетелей, которые могли бы дать соответствующие показания. При этом доказательная база, представленная частным детективом Йозефом Решем (Josef Resch), была отвергнута. Но даже если ракету запустили сепаратисты или российские военные, возникает вопрос, могли ли они ошибиться и перепутать пассажирский самолет с военным. Фоном всему этому служит проблема, связанная с тем, что власти в Киеве стали применять против движения «Анти-Майдан» (по сути, против собственных граждан), с самого начала объявленного террористическим, танки и боевую авиацию. При этом на Западе практически никто не критикует длящуюся до сих пор так называемую «контртеррористическую операцию» на востоке Украины. При этом нетрудно представить себе, что началось бы, если бы правительство Януковича объявило протесты на Майдане «террористическими» и задействовало против их участников армию. Кроме того, непонятно, почему именно в тот день, когда был сбит «боинг», все украинские радарные установки якобы были отключены (по этому поводу никто не задавал никаких вопросов), и почему США не предоставили никаких данных со своих спутников. США, как когда-то утверждал госсекретарь Керри, имеют соответствующие доказательства — но почему-то их никто никогда не видел.

В отличие от предположительной атаки с применением отравляющего вещества «Новичок» против Скрипалей, процесс по делу рейса МН17 по-прежнему имеет возможность проверить обвинения со стороны заинтересованных сторон в адрес России с помощью независимого суда.

И тогда станет понятно, готовы ли на это голландские судьи.

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