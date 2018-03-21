По данным журналиста Сергея Щербины, Верховная Рада поддержит только представление о привлечении внефракционного народного депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности. Журналист: Вот и получается, что нардеп, которого обвиняют в попытке переворота и убийства своих коллег, будет ходить на работу и принимать нам законы Фото: Катерина Аврамчук / Facebook "Ходят упорные слухи, что за арест Савченко нет голосов в зале парламента. Возможно, будет решение только о привлечении к уголовной ответственности. Предполагаю, что дальше будет решение о назначении психиатрической экспертизы. Далее возможен негативный вывод, что дает основания для досрочного прекращения депутатских полномочий", – отметил журналист. https://www.facebook.com/shcherbinas/posts/1612207872150440 По его мнению, это процесс будет длительным."Вот и получается, что нардеп, которого обвиняют в попытке переворота и убийства своих коллег, будет ходить на работу и принимать нам законы. Сводки из дурдома, ей-богу", – добавил Щербина.13 марта издание "Страна" написало, что по данным источников, Савченко вела переговоры с высокопоставленными военнослужащими о возможном военном перевороте в Украине. 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента.20 марта член коллегии Министерства внутренних дел Украины и народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко обнародовал представление Генеральной прокуратуры Украины.Регламентный комитет рассмотрит представление утром 22 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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