Сводка Новостей
- Бывший арендатор Гостиного двора в Киеве будет дальше судиться за него
- Трамп разозлился из-за утечки информации о рекомендациях советников не поздравлять Путина – СМИ
- Миллионер Аднан Киван купил англоязычное издание Kyiv Post более чем за $3,5 млн
- Украинский телеканал уволил режиссера из-за карты без Крыма
- Савченко: Все, на что способна эта власть, – сказать, что ты - "агент Кремля", "рука Москвы"
|"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности на 10%
|21.03.2018 23:27
|
По сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.
Фото: EPA
Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз".
"Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны.
Холдинг является монополистом по транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
Напомним, Украина и Международный валютный фонд прорабатывают вопрос изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны.
Как сообщалось, в марте 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом $17,5 млрд сроком на четыре года. Первый транш в $5 млрд Украина получила в марте 2015 года, второй ($1,7 млрд) в августе 2015 года, третий ($1 млрд) в сентябре 2016 года, четвертый ($1 млрд) в апреле 2017 года.
Сейчас ожидается, что пятый и шестой транши Украина получит в течение нынешнего года, если выполнит условия МВФ, между которых - создание антикоррупционного суда и внедрение рыночных цен на газ для населения.
Отметим, что погашение обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ) на нынешний год запланированы в объеме 43,7 млн грн, перед Международным банком реконструкции и развития (МБРР) - 8,3 млрд грн, перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР ) - 3,8 млрд грн.