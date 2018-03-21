Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что выживет, даже если ее "будут бить свои". Савченко: Я есть потому, что украинцев бьют и враги, и свои Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Два года меня пытаются представить как простушку, как безграмотную, как ни на что не способную, как абсолютно не политика. Это пытаются сделать для того, чтобы из политики на всю жизнь дальше вытолкать таких, как я, – людей, которые действительно искренние, действительно прямые и простые, людей, которых большинство в Украине", – сказала она.По словам нардепа, те, кто "дорывается к власти", являются антиподами настоящих украинцев."Я выжила против врага, выжила в тюрьме, я выживу, если меня будут бить свои. Я есть потому, что украинцев бьют и враги, и свои", – заявила Савченко.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании украинского парламента.Верховная Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности.Регламентный комитет рассмотрит представление утром 22 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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