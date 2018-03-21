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|Миллионер Аднан Киван купил англоязычное издание Kyiv Post более чем за $3,5 млн
|21.03.2018 23:51
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Киван предложил ему купить Kyiv Post после того как услышал, что миллиардер объявил о его продажеМиллиардер Мохаммад Захур продал англоязычное издание Kyiv Post одесскому миллионеру сирийского происхождения Аднану Кивану за более чем 3,5 миллиона долларов.
Об этом сообщается на сайте Kyiv Post.
Захур рассказал редакции Kyiv Post, что Киван заплатит "гораздо больше", чем 3,5 миллиона долларов. Однако он отказался раскрыть точную сумму после продажи.
Мохаммад Захур ожидает, что продажа издания завершится до 1 апреля.
По его словам, компания Кивана уже перечислила "существенную" авансовую оплату.
"Для меня это настоящая сделка", - сказал Захур.
Издание пыталось взять комментарий у Кивана, но пока журналисты не могли с ним связаться.
Источники Украинской правды сообщают, что Киван выехал за пределы Украины.
Захур рассказал, что Киван предложил ему купить Kyiv Post после того как услышал, что миллиардер объявил о его продаже.
Во время встреч с Киваном и другими потенциальными покупателями, Захур подчеркивал, что не продаст издание тем, кто уничтожит его редакционную независимость.
По словам Захура, Киван заверил его, что ценит журналистскую независимость Kyiv Post. Однако он оставляет за собой право нанять свою команду журналистов и других сотрудников.
Захур сказал, что после завершения продажи Киван встретится с журналистами, чтобы поговорить о будущем издания.
Как отмечает Kyiv Post со ссылкой на местного активиста Виталия Устименко, Киван обладает местным одесским "7 канал". Этот канал критически относится к городской власти и не имеет никакой конкретной редакционной политики в отношении национальных органов власти.
Кроме того, Киван - хозяин компании-застройщика "Кадорр Групп", его подозревают в запуске многочисленных незаконных строительных проектов вместе с нынешним мэром города Геннадием Трухановым до 2015 года.
По словам Устименко, пока они являются политическими врагами. Киван не имеет прямой связи ни с одной большой политической группой в Одессе или на остальной территории Украины.
Уроженец Пакистана и гражданин Великобритании Мохаммад Захур, который заработал свое состояние в металлургической промышленности, выгодно продав Донецкий металлургический завод в 2008 году за $800 миллионов. Газету Kyiv Post в 2009 году он приобрел у первоначального владельца американского Джеда Сандена за $1,1 миллиона. Захур также владеет несколькими заметными объектами недвижимости в Киеве и Одессе, а также в оккупированном Донецке.