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Бывший арендатор Гостиного двора в Киеве будет дальше судиться за него
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22.03.2018 00:06
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По словам представителя "Укрреставрации", с 2014 года на аренду и
содержание столичного Гостиного двора компания ежемесячно тратила
600 тыс грн и готова за него судиться и дальше. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.43 | комментариев: прежний
арендатор Гостинного двора будет дальше судиться за здание Фото:
nashkiev.ua 28 февраля Киевский апелляционный хозсуд разорвал
договор аренды с "Укрреставрацией" и обязал вернуть здание из
аренды государству. Представитель компании заявил, что надеется на
быстрое рассмотрение кассации, в связи с принятой недавно судебной
реформой."С февраля 2014 года мы каждый месяц платили арендную
плату за землю (теперь налог на землю), аренду Фонду за здание,
коммунальные платежи, охрану. В месяц получается около 600 тыс грн.
Мы готовы платить эти деньги и дальше, пока будут длиться суды.
Если в Украине у нас не выйдет победить, мы пойдем в Европейский
суд", – заявил Дмитрий Ярич.Ярич подчеркнул, что у компании были
все необходимые документы для реконструкции Гостиного двора в
торгово-офисный центр."На реконструкцию мы уже потратили около 120
млн грн. Эти деньги ушли в основном на укрепление фундамента
Гостиного двора", – сказал он. Гостиный двор, торговый
комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построен в 1809 году.
Бывший памятник архитектуры. Здание Гостиного двора было удалено из
списка памятников архитектуры 15 августа 2011 года.В декабре 2014
года Киевский городской совет обратился в Кабинет
Министров с просьбой вернуть Гостиный двор из государственной
в коммунальную собственность. Как отметили депутаты, здание
находится в аварийном состоянии и требует консервации.
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