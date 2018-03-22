20–21 марта экс-президент Франции Николя Саркози давал показания
службе по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми
преступлениями. Вчера 23.42 | комментариев: Саркози мог получить
деньги от ливийского режима Муаммара Каддафи Фото: EPA Во вторник и
среду Саркози давал показания службе по борьбе с коррупцией и
налоговыми и финансовыми преступлениями. Сегодня экс-президент
покинул помещение ведомства и отправился домой в 16-й округ Парижа,
проинформировал телеканал BFMTV.В апреле 2012 года французское
издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о
передаче ливийским режимом €50 млн на нужды президентской кампании
Саркози. В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского
происхождения Зиада Такиеддина.Он рассказал, что в конце
2006 – начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции,
главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными
деньгами на сумму €5 млн. Два раза он передавал деньги главе
кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз – лично кандидату в
президенты.Саркози, занимавший пост президента с 2005 года по
2012-й, также находится под следствием по делу о
получении нелегального финансирования от косметической
фирмы L’Oreal и ряде случаев торговли влиянием.
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