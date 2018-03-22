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|Цукерберг пообещал ужесточить защиту данных пользователей Facebook
|22.03.2018 00:30
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https://www.facebook.com/zuck/posts/10104712037900071
В комментариях под постом Цукерберг анонсировал свое интервью."Собираюсь сделать интервью с CNN в ближайшее время", – написал он.
https://www.facebook.com/zuck/posts/10104712037900071?comment_id=10104712056647501&reply_comment_id=1900584220016337
19 марта газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и могла помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США. Компания якобы моделировала поведение пользователей соцсети и показывала им релевантную политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. "Медуза" писала, что Cambridge Analytica была создана в 2013 году при участии американского миллиардера Роберта Мерсера, одного из главных доноров предвыборного штаба Трампа. Вице-президент компании – Стив Бэннон, прежний руководитель популярного между ультраправых консервативного сайта Breitbart и экс-советник Трампа.
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