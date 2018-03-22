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"Ба-бах!" Савченко считает, что у украинской власти есть год, чтобы чему-то научиться
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22.03.2018 00:45
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Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что через год люди
могут сделать то, о чем сама она "мечтала до конца". Савченко:
"Ба-бах!" Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Не знаю, что
будет со мной, но точно знаю, что будет с Украиной. Если сейчас, в
этом периоде, власть ничему не научится из этого шоу, которая
сделала сама, то через год люди докажут то, о чем я мечтала до
конца. Ба-бах!" – заявила она.19 марта в YouTube
разместили 16-секундный видеоролик, в котором Савченко, стоя на
фоне пустого зала заседаний Верховной Рады, произносит фразу:
"Ба-бах! Що, всралися?"15 марта генпрокурор Юрий Луценко
направил в Раду представления на привлечение к уголовной
ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что
нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В этот
же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала,
что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за
"угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что
она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта
нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том,
что против нее готовится провокация.
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