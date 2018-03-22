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|Захарова о Джонсоне: Он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому - хамства
|22.03.2018 01:09
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https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10216224602437435
По ее словам, Джонсон несет особую ответственность за сохранение мира."Очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и следовательно – хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира", – убеждена спикер российского МИД.Она напомнила, что Россия воевала с нацистами на своей территории, а потом еще и освобождала Европу."Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства", – считает Захарова.21 марта Джонсон отметил, что предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ похож на то, как воспользовался Олимпиадой 1936 года в Берлине руководитель нацистской Германии Адольф Гитлер.Чемпионат мира по футболу должен состояться с 14 июня по 15 июля.До этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.Церемонию открытия турнира проигнорирует президент Польши Анджей Дуда. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал лишить Россию права проводить ЧМ.
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