Панин о выборах президента РФ: 80% населения даже не понимают, что они дебилы и всю жизнь будут жить в говне. Видео
22.03.2018 01:17
Российский актер Алексей Панин 18 марта во время ряда трянсляций в
Instagram из Челябинска раскритиковал выборы президента в своей
стране. Артистов, которые поддержали кандидатуру главы Кремля
Владимира Путина, он назвал "жополизами и ублюдками". Федеральные
каналы, по его словам, в день голосования "вешали х...рню на уши
народу". Актер признался, что не ходил на избирательный участок.
"Принимать участие в этом безумии – себя не уважать", – пояснил
Панин. По его словам, "80% населения страны даже не понимают, что
они дебилы". "Вы будете всю жизнь жить в говне... Чтобы хорошо жить
нужно у...бывать из этой страны", – заявил музыкант. Видео с
откровениями Панина разместили в YouTube – его страница в Instagram
сейчас недоступна. | Панин разочарован выбором россиян
Скриншот: Новости шоу бизнеса России сегодня / YouTube
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. После
обработки 99,84% протоколов избирательных комиссий
Путин лидирует с 76,66% голосов.21 марта Гагаринский
районный суд Москвы запретил Панину выезжать за границу, так как у
него накопилось долгов на сумму более 1 млн 281 тыс рублей (около
$22 тыс).видео Видео:
Новости шоу бизнеса России сегодня / YouTube