Российский актер Алексей Панин 18 марта во время ряда трянсляций в Instagram из Челябинска раскритиковал выборы президента в своей стране. Артистов, которые поддержали кандидатуру главы Кремля Владимира Путина, он назвал "жополизами и ублюдками". Федеральные каналы, по его словам, в день голосования "вешали х...рню на уши народу". Актер признался, что не ходил на избирательный участок. "Принимать участие в этом безумии – себя не уважать", – пояснил Панин. По его словам, "80% населения страны даже не понимают, что они дебилы". "Вы будете всю жизнь жить в говне... Чтобы хорошо жить нужно у...бывать из этой страны", – заявил музыкант. Видео с откровениями Панина разместили в YouTube – его страница в Instagram сейчас недоступна. | Панин разочарован выбором россиян Скриншот: Новости шоу бизнеса России сегодня / YouTube Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. После обработки 99,84% протоколов избирательных комиссий Путин лидирует с 76,66% голосов.21 марта Гагаринский районный суд Москвы запретил Панину выезжать за границу, так как у него накопилось долгов на сумму более 1 млн 281 тыс рублей (около $22 тыс).видео Видео: Новости шоу бизнеса России сегодня / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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