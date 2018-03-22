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Порошенко: Наша цель – в следующем десятилетии стать членом НАТО
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22.03.2018 01:40
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Украине нужен план действий для получения полного членства в
Североатлантическом альянсе и она будет стремится получить его до
конца 2019 года, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко: Страны-члены НАТО могли бы поучиться у Украины, как
противостоять России Фото: president.gov.ua "Мы с особой
настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель – в
следующем десятилетии стать членом Альянса... Вместе с Украиной
Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, чем
сегодня", – отметил президент.По его мнению, страны-члены НАТО
могли бы поучиться у Украины, как противостоять России.Порошенко
подчеркнул, что Украине нужен план действий для получения полного
членства в НАТО и она будет стремится получить его до конца 2019
года.По его словам, государство тратит на оборону до 6% ВВП, что в
четыре раза больше, чем у части партнеров НАТО."В 2013 году только
16% украинцев поддерживали идею членства в НАТО. На сегодня это
59%. Невероятный результат после 70 лет коммунистического режима",
– убежден украинский президент. По словам Порошенко, для
системы глобальной безопасности не существует альтернативы
НАТО.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на
фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на
Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон,
который предполагает отказ Украины от политики
“внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал
закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.Президент
Украины Петр Порошенко заявлял, что решение о вступлении Украины в
Альянс будет приниматься на референдуме.
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