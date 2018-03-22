Украине нужен план действий для получения полного членства в Североатлантическом альянсе и она будет стремится получить его до конца 2019 года, заявил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Страны-члены НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России Фото: president.gov.ua "Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель – в следующем десятилетии стать членом Альянса... Вместе с Украиной Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, чем сегодня", – отметил президент.По его мнению, страны-члены НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России.Порошенко подчеркнул, что Украине нужен план действий для получения полного членства в НАТО и она будет стремится получить его до конца 2019 года.По его словам, государство тратит на оборону до 6% ВВП, что в четыре раза больше, чем у части партнеров НАТО."В 2013 году только 16% украинцев поддерживали идею членства в НАТО. На сегодня это 59%. Невероятный результат после 70 лет коммунистического режима", – убежден украинский президент. По словам Порошенко, для системы глобальной безопасности не существует альтернативы НАТО.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься на референдуме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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