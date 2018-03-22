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Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в пяти - из Львова – СМИ
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22.03.2018 01:48
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По информации Avianews, из Львова лоукостер Ryanair будет выполнять
рейсы в Германию, Польшу и Великобританию, а из Киева – в Испанию,
Польшу, Словакию, Литву, Швецию и Великобританию. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Рейсы в Украину Ryanair
откроет осенью Фото: ЕРА Известно, что Киев самолеты авиакомпании
будут связывать с Барселоной (Испания), Братиславой (Словакия),
Варшавой, Вроцлавом, Гданьском, Краковом, Познанью (все –
Польша), Вильнюсом (Литва), Лондоном (Великобритания) и Стокгольмом
(Швеция).Из Львова можно будет улететь самолетами Ryanair в
Дюссельдорф, Мемминген (оба – Германия), Варшаву, Краков,
Лондон.Рейсы начнут выполнять осенью 2018 года.Ryanair собиралась
выйти на украинский рынок еще в 2017 году, запланировав рейсы
из Киева и Львова. В июле директор аэропорта Борисполь Павел
Рябикин сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером,
а затем заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией
условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.10
июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в
Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей.13
июля Рябикин заявил о возобновлении переговоров с европейской
авиакомпанией. 9 января 2018 года министр инфраструктуры Украины
Владимир Омелян анонсировал их успешное завершение, а 12
февраля объявил о выходе лоукостера на украинский рынок
осенью.В Ryanair подтвердили информацию о намерении открыть
ряд рейсов из Киева и Львова.Компания Ryanair – крупнейший в
Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair
присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки.
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