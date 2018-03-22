Бывшего депутата Госдумы РФ Вадима Варшавского подозревают в мошенничестве с кредитными средствами банка "Петрокоммерц". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Варшавский был депутатом двух созывов Госдумы РФ Фото: wikipedia.org По ее словам, речь идет о мошенничестве, связанном с банком "Петрокоммерц", лицензия которого была отозвана в 2015 году.На сайте МВД РФ говорится, что задержанный вместе с сообщниками заключили кредитный договор, обязательства по которому не были выполнены, а деньги были присвоены.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 (мошенничество) УК РФ.Варшавскому 56 лет. Депутатом Госдумы он являлся два созыва, с 2005-го по 2011 год. Сейчас он – генеральный директор ООО "Управляющая компания "Русский агропромышленный трест", а также председатель совета директоров химического завода "ДонБиоТех". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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