Бывшего депутата Госдумы РФ Вадима Варшавского подозревают в
мошенничестве с кредитными средствами банка "Петрокоммерц". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Варшавский был
депутатом двух созывов Госдумы РФ Фото: wikipedia.org По ее словам,
речь идет о мошенничестве, связанном с банком "Петрокоммерц",
лицензия которого была отозвана в 2015 году.На сайте МВД
РФ говорится, что задержанный вместе с сообщниками заключили
кредитный договор, обязательства по которому не были выполнены, а
деньги были присвоены.Уголовное дело возбуждено по признакам
преступления, предусмотренного ст. 159 (мошенничество) УК
РФ.Варшавскому 56 лет. Депутатом Госдумы он являлся два созыва, с
2005-го по 2011 год. Сейчас он – генеральный директор ООО
"Управляющая компания "Русский агропромышленный трест", а также
председатель совета директоров химического завода "ДонБиоТех".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира