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Телеканал "Дождь" присоединился к бойкоту Госдумы после оправдания Слуцкого
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22.03.2018 02:27
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Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова осудила
позицию комиссии Госдумы РФ по этике, которая не нашла нарушений в
поведении депутата ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками
в домогательствах. До этого работу в Госдуме из-за этого
приостановило агентство РБК. Слуцкий отвергает все обвинения
Скриншот: Первый канал / YouTube Решение было принято после того,
как парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла
нарушений в поведении главы комитета по международным делам,
депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в
домогательствах.Перепелова назвала такую позицию депутатов
"неприемлемой и издевательской". Она отметила, что после заседания
комиссии "стало ясно, что женщинам находиться в Госдуме
просто-напросто опасно"."Только вместе мы можем изменить ситуацию,
и будем рады, если нас поддержат коллеги из других СМИ", –
добавила журналистка."Дождь" прекращает взаимодействие с Госдумой
до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции
ЛДПР Владимир Жириновский "не наведут в ней порядок". Также
телеканал настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении
расследования в отношении Слуцкого.До этого по той же
причине отозвало своих журналистов из Госдумы агентство
РБК.О домогательствах со стороны Слуцкого сообщали корреспондент
"Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI
Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья
Жук.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией.
Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата,
сменить работу.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
отмечала, что у Слуцкого "действительно своеобразная манера
общения".
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