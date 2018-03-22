|
Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в пяти – из Львова
|
22.03.2018 02:35
|
Из Львова лоукостер Ryanair будет выполнять рейсы в Германию,
Польшу и Великобританию, а из Киева – в Испанию, Польшу, Словакию,
Литву, Швецию и Великобританию. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Рейсы в Украину Ryanair откроет осенью Фото:
ЕРА Известно, что Киев самолеты авиакомпании будут связывать с
Барселоной (Испания), Братиславой (Словакия), Варшавой, Вроцлавом,
Гданьском, Краковом, Познанью (все – Польша), Вильнюсом
(Литва), Лондоном (Великобритания) и Стокгольмом (Швеция).Из Львова
можно будет улететь самолетами Ryanair в Дюссельдорф,
Мемминген (оба – Германия), Варшаву, Краков, Лондон.Рейсы
начнут выполнять осенью 2018 года.Ryanair собиралась выйти на
украинский рынок еще в 2017 году, запланировав рейсы из Киева
и Львова. В июле директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин сначала
сообщил о заключении контракта с лоукостером, а затем заявил,
что выдвинутые ирландской авиакомпанией условия невыгодны для
аэропорта и могут привести к убыткам.10 июля 2017 года Ryanair
сообщила, что отменяет полеты в Украину из-за невыполнения
аэропортом Борисполь договоренностей.13 июля Рябикин заявил
о возобновлении переговоров с европейской авиакомпанией. 9
января 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир
Омелян анонсировал их успешное завершение, а 12 февраля
объявил о выходе лоукостера на украинский рынок осенью.В
Ryanair подтвердили информацию о намерении открыть ряд рейсов
из Киева и Львова.23 марта в аэропорту Борисполь
состоится пресс-конференция Ryanair.Компания Ryanair –
крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском
Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов
в сутки.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира