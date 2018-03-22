Российский посол в Праге Александр Змеевский встречался с чешским дипломатом для объяснения позиции Москвы по делу об отравлении экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Стропницкий подверг критике аргумент российского дипломата Фото: ЕРА Дипломат отметил, что в качестве аргумента российской стороны Змеевский назвал существование в Чехии военной антихимической единицы.Стропницкий подчеркнул, что это заявление "далекое от реальности", а имеющиеся у Праги вещества не имеют "ничего общего" с газом "Новичок".Издание пишет, что с послом РФ встречался заместитель чешского министра Иво Крамек. Стропницкий выразил готовность в случае продолжения напряженности встретиться с Змеевским лично.17 марта спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что агент "Новичок", которым был отравлен Скрипаль, никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными."Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок“. Это – Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция", – сказала она.Стропницкий назвал это обвинение "манипуляцией".Кроме Чехии, обвинения Захаровой отвергли Швеция и Словакия.4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась объяснять случай и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.Великобритания выслала 23 российских дипломатов, в ответ Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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