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Кадыров надеется, что Саркози приговорят к тюремному заключению
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22.03.2018 03:13
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Экс-президент Франции Николя Саркози, которому предъявили обвинения
в коррупции, получил от ливийского диктатора Муаммара Каддафи €50
млн для проведения предвыборной кампании, напомнил глава Чечни
Рамзан Кадыров. Кадыров ожидает, что Саркози "надолго пропишется" в
тюрьме Фото: Рамзан Кадыров / "ВКонтакте" По его словам,
"главное – есть факт перехода в новую стадию расследования о
получении от Муаммара Каддафи €50 млн для проведения предвыборной
кампании Саркози".Кадыров надеется, что экс-президент Франции
"когда-нибудь пропишется на долгие годы" в тюрьме.Глава Чечни
вспомнил, как "усердствовал Саркози, когда западные страны бомбили
Ливию" и "с каким восторгом он смотрел кадры расправы над Каддафи и
его семьей". Глава Чечни считает, что это результат "той самой
западной демократии, разрушающей страны и уничтожающей народы".Он
удивился, как у Саркози "все просто получается: взял деньги, а
затем отплатил кровью дарителя и народа".20 марта бывшего
президента Франции задержали для дачи показаний по делу
о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании
избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных
средств. 22 марта Саркози предъявили обвинения и
отпустили домой. Против него планирует свидетельствовать
сын убитого ливийского диктатора Каддафи Сейф аль-Ислам. Саркози
был главой государства с 2005 года по 2012-й.В апреле 2012 года
французское издание Mediapart опубликовало документы, в
которых говорилось о передаче ливийским режимом €50 млн на нужды
президентской кампании Саркози. В 2016 году по делу допросили
бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина.Он
рассказал, что в конце 2006-го – начале 2007 года доставлял из
Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози,
чемоданы с наличными деньгами на сумму €5 млн. Два раза он
передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один
раз – лично кандидату в президенты.
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