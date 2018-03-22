В суде в Гааге по делу о сбитом на Донбассе самолете рейса МН17 смогут принять участие все родственники погибших пассажиров независимо от их гражданства. Boeing был сбит в июле 2014 года Фото: ЕРА Оба законодательные предложения предусматривают участие в процессе родственников жертв авиакатастрофы независимо от их гражданства.Предполагается, что суд будет проходить на английском языке, а тем подозреваемым, которые не смогут присутствовать лично, будет предоставлена возможность участия в режиме видеоконференции.В сообщении правительства отмечено, что уголовное расследование по делу МН17 "все еще идет полным ходом".Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.Согласно выводам комиссии, которая расследует катастрофу, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета "Бук" вернули в РФ. При этом комиссия заявила, что данные о причастности к катастрофе России как государства пока не выявлены.По данным Bellingcat и СБУ, доставку комплекса "Бук" на Донбасс организовал офицер российской армии Сергей Дубинский (Хмурый).8 декабря 2017 года в расследовании Bellingcat и издания The Insider сообщалось, что идентифицирован один из фигурантов радиоперехвата в день катастрофы – позывной Дельфин. Расследователи утверждают, что это генерал-полковник армии РФ Ткачев.30 января 2018 года нидерландская программа независимых журналистских расследований Zembla сообщила, что окружной суд Северного округа Иллинойса обязал Гиркина выплатить компенсацию родственникам 25 жертв крушения рейса MH17. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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