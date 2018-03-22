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|Российская авиакомпания прорекламировала запуск рейсов в Германию лозунгом "На Берлин!"
|22.03.2018 03:45
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Скриншот: pobeda.aero
Авиакомпания 26 апреля открывает полеты в Берлин, сообщило агентство ТАСС. До конца летнего расписания предлагаются 170 билетов по минимальному тарифу 499 рублей (около $8) с учетом всех аэропортовых сборов. При этом большинство таких предложений – на рейс 9 мая.
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