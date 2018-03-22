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В Украине каждый второй аист может погибнуть из-за морозов. Видео
22.03.2018 06:08
Из-за аномальных мартовских холодов может погибнуть половина аистов, которые вернулись в Украину с зимовки. Об этом 20 марта телеканалу "1+1" рассказал орнитолог Владимир Берейко. Специалисты советуют не приближатся к птицам – они от испуга поднимаются в небо и теряют силы. Также не рекомендуют подкармливать аистов хлебом, потому что они питаются рыбой и мясом. Сейчас животные не могут охотиться из-за льда на реках. По прогнозам синоптиков, снегопады продлятся в Украине до 25–26 марта.   | Аисты не могут добыть себе пищу Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube видео Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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