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Мэй пытается убедить ЕС выслать российских дипломатов – СМИ
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22.03.2018 07:03
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Правительство Великобритании во главе с Терезой Мэй разработало ряд
мер для усиления давления на РФ из-за отравления бывшего разведчика
Сергея Скрипаля, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники,
знакомые с ситуацией. 22 марта Мэй обсудит отравление Скрипаля с
лидерами ЕС Фото: EPA По их данным, переговоры с властями стран ЕС
ведет премьер Великобритании Тереза Мэй. Покушение на Скрипаля и
возможные ответные меры европейские лидеры обсудят 22 марта на
саммите в Брюсселе.Из 28 стран ЕС наиболее скептически настроена
Греция, власти которой хотят получить дополнительные
доказательства, что РФ причастна к атаке, говорится в
публикации.При этом, по данным издания, правительство Мэй
разработало ряд вариантов усиления давления на Кремль, в том числе
с помощью замораживания российских государственных активов и
финансов коррумпированной элиты РФ.4 марта 2018 года 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери. В больницу также
попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в
тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.
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