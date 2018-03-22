Правительство Великобритании во главе с Терезой Мэй разработало ряд мер для усиления давления на РФ из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 22 марта Мэй обсудит отравление Скрипаля с лидерами ЕС Фото: EPA По их данным, переговоры с властями стран ЕС ведет премьер Великобритании Тереза Мэй. Покушение на Скрипаля и возможные ответные меры европейские лидеры обсудят 22 марта на саммите в Брюсселе.Из 28 стран ЕС наиболее скептически настроена Греция, власти которой хотят получить дополнительные доказательства, что РФ причастна к атаке, говорится в публикации.При этом, по данным издания, правительство Мэй разработало ряд вариантов усиления давления на Кремль, в том числе с помощью замораживания российских государственных активов и финансов коррумпированной элиты РФ.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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