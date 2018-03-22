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|У Тимошенко нарисовали Украину без Крыма
|22.03.2018 07:10
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На одном из уличных стендов политической партии "Батькивщина", которую возглавляет народный депутат Юлия Тимошенко, размещена газета "Вечерние Вести", в которой изобр
На усеченной карте страны размещены результаты недавних социсследований президентских рейтингов политиков. Фото опубликовал в Facebook блогер Мирослав Олешко.
В комментариях пользователи отметили, что, вероятно, Крым не изображен, поскольку там не проводились социсследования и граждане Украины на оккупированном полуострове и на Донбассе не будут принимать участие в президентских выборах 2019 года. Однако большинство комментаторов о красноречивых фотографиях партийной газеты отозвались негативно.
В политсиле Тимошенко данную информацию пока не прокомментировали.