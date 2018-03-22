На одном из уличных стендов политической партии "Батькивщина", которую возглавляет народный депутат Юлия Тимошенко, размещена газета "Вечерние Вести", в которой изобр

На усеченной карте страны размещены результаты недавних социсследований президентских рейтингов политиков. Фото опубликовал в Facebook блогер Мирослав Олешко.

В комментариях пользователи отметили, что, вероятно, Крым не изображен, поскольку там не проводились социсследования и граждане Украины на оккупированном полуострове и на Донбассе не будут принимать участие в президентских выборах 2019 года. Однако большинство комментаторов о красноречивых фотографиях партийной газеты отозвались негативно.

В политсиле Тимошенко данную информацию пока не прокомментировали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира