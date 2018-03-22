Экс-президенту Франции Николя Саркози, спустя два дня пребывания под стражей, были предъявлены обвинения в рамках дела о финансировании президентской кампании 2007 года.

Об этом сообщает Le Monde.

Саркози обвиняют в получении взятки, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств. Сам экс-президент отвергает все обвинения.

Напомним, что в рамках дела о финансировании кампании Саркози, открытого в 2013 году, следователи проверяют утверждения о том, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию в целом 50 млн евро, что вдвое больше бюджета, разрешенного законом.

Расследование началось после того, как в 2012 году политик проиграл президентские выборы Франсуа Олланду, сложил с себя полномочия и лишился судебного иммунитета.

Сын бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи заявил о готовности представить доказательства того, что его отец наравне с нелегальными фондами финансировал президентскую кампанию экс-президента Франции Николя Саркози,сообщает Middle East Monitor.

Старший сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи заявил, что у него есть весомые доказательства против бывшего президента Франции Николя Саркози и он готов дать показания, сообщает Africa News.

"Я говорю, что у меня есть веские улики против Саркози, и я все еще не выступал свидетелем по этому делу, как и прежний глава ливийской разведки Абдулла Сенусси, у которого есть запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала избирательной кампании. Также готов дать показания прежний директор Libya Investment Башир Салах, несмотря на то, что ему угрожают смертью", – сказал он.

Каддафи также призвал французского президента Эммануэля Макрона поддержать избирательный процесс в Ливии, чтобы "исправить то, что наделал его предшественник".

По данным СМИ, Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера, стал свидетелем первых поставок денег Клоду Гуанту, бывшему начальнику штаба Саркози в Триполи.

Ранее Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании из Ливии его президентской кампании в 2007 году. Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.

Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор. В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина.

Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.

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