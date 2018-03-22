Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией.

Он также выразил несогласие с теми, кто призывает его к критике российского президента Владимира Путина.

"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама ему также звонил). Лживые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы!" - убежден Трамп.

"Поладить с Россией и другими [странами] было бы хорошо, а вовсе не плохо", - добавил он.

"Они [россияне] могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ, Ираном и даже надвигающейся гонкой вооружений", - подчеркнул Трамп.

"Просто два твиттера Дональда - наша страна упомянута, как проблема, которую нужно решить и через запятую перед ИГИЛ, но после Серверной Кореи, Сирии.

А и о поздравлении.

Какие там постановления НФ вносил в парламент о непризнании ?)" - - Заявил политолог Алексей Якубин.

Президент Трамп во вторник не прислушался к вполне конкретным предупреждениям своих советников по национальной безопасности и поздравил российского президента Владимира Путина с переизбранием. По словам людей, знакомых с содержанием телефонного разговора, Трамп не внял тому разделу из материалов брифинга, где большими буквами было написано "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ". Пишет The Washington Post.

"Трамп также решил, что ему не нужны тезисы помощников, которые призывали его осудить недавнее отравление бывшего российского шпиона в Британии сильнодействующим отравляющим веществом нервно-паралитического действия, хотя и британское, и американское правительство обвинили в этих действиях Москву.

Разговор президента с Путиным, который Трамп назвал "очень хорошим", вызвал новую критику по поводу его сдержанных высказываний в адрес главного геополитического противника США, тогда как специальный прокурор продолжает свое расследование российского вмешательства в выборы, а также контактов штаба Трампа с представителями Москвы." - отмечает издание.

Советники президента США Дональда Трампа были удивлены, когда он заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что ожидает скорой встречи с ним, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

Собеседники издания подчеркнули, что это было неожиданное заявление, так как на брифингах до звонка в Москву возможная встреча не упоминалась, и помощники Трампа не получали указаний готовиться к ней.

По данным нескольких чиновников, согласно текущим планам, президенты двух стран не будут находиться в одной стране в ближайшее время — до саммита "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре в Аргентине. Газета добавляет, Трамп нередко делает подобные спонтанные заявления в разговорах с лидерами зарубежных стран.



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