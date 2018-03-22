В промзоне Запорожья на заброшенном складе обнаружили четыре тонны медицинских отходов и человеческих останков. Об этом говорится в сюжете ТСН от 20 марта. Местные жители обнаружили свалку по неприятному запаху. "Видели руку, видели ногу – то, что из пакетов выпало", – рассказали свидетели. Территория склада принадлежит фирме, которая должна была вывозить отходы из больниц Днепра и Запорожья. В компании утверждают, что хотели провести утилизиацию, но перед Новым годом суд наложил арест на их имущество. Отходы пролежали два с половиной месяца. В марте суд отменил свое решение, и мусор начали вывозить. | Медицинские отходы не вывозились со склада из-за судебного решения Скриншот: tsn.ua видео Видео: tsn.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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