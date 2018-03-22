В промзоне Запорожья на заброшенном складе обнаружили четыре тонны
медицинских отходов и человеческих останков. Об этом говорится в
сюжете ТСН от 20 марта. Местные жители обнаружили свалку по
неприятному запаху. "Видели руку, видели ногу – то, что из пакетов
выпало", – рассказали свидетели. Территория склада принадлежит
фирме, которая должна была вывозить отходы из больниц Днепра и
Запорожья. В компании утверждают, что хотели провести утилизиацию,
но перед Новым годом суд наложил арест на их имущество. Отходы
пролежали два с половиной месяца. В марте суд отменил свое решение,
и мусор начали вывозить. | Медицинские отходы не вывозились
со склада из-за судебного решения Скриншот: tsn.ua видео
Видео: tsn.ua
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