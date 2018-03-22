Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что когда пожимала руку Петру Порошенко, увидела у него в глазах страх. Об этом она рассказала в прямом эфире ток-шоу "Украинский формат" на канале NewsOne.

По ее словам, власти боялись ее возвращения из российской тюрьмы.

"Я понимала, как меня там сильно "хотят" видеть — желательно мертвой.

И Порошенко испугался – не тогда, когда ему начали докладывать, что возможен теракт.

Он испугался — по первому взгляду видно — как только меня увидел, как только я ему пожала руку", — пояснила Савченко.

Депутат добавила, что такие испуганные глаза она видела только у людей в зале парламента на прошлой неделе, когда кто-то пустил слух, что у нее с собой есть гранаты. Тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт.

По его словам, депутат намеревалась использовать боевые гранаты, при этом "минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

Ряд депутатов после обвинений прокуратуры предложили лишить Савченко звания Героя Украины, а также принудительно проверить состояние ее психического здоровья.

Шансы на то, что Рада позволит следствию начать уголовное преследование, высоки.

Савченко также рассказала, что руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко общалась с главой ДНР Александром Захарченко незадолго до начала военного конфликта в Донбассе.

По словам депутата, политик хотела заручиться поддержкой жителей региона, но у нее это не получилось.

При этом Тимошенко осудила саму Савченко, когда та отправилась на переговоры с Захарченко уже во время военных действий.

"Поэтому все это лицемерие, которым вся это "Батькивщина" прикрывается, поражает меня до глубины души", — резюмировала депутат.

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