Партнер певицы Надежды Мейхер по шоу "Танцы со звездами", хореограф Игорь Яременко, тренирует певицу Наталью Могилевскую. Могилевская: Продолжаю плясать Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram Об этом она написала в Instagram."Продолжаю плясать. Знаменитый тренер и партнер проекта Игорь Яременко. Он танцевал с Надей Мейхер. Мы часто танцуем вместе. Не верьте добренькой улыбочке. Никто так сильно меня не гоняет. Выжимает буквально максимум! За что огромное спасибо", – написала она. Продолжаю плясать. Знаменитый тренер и партнер проекта Игорь Яременко. @igoryaremenko Он танцевал с Надей Мейхер). Мы часто танцуем вместе. Не верьте добренькой улыбочке. Никто так сильно меня не гоняет. Выжимает буквально максимум!!! За что огромное спасибо * #могилевская #игорьяременко #танцы #dance #mogilevskaya #love #smile #sport #warkhard Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya * mogilevskaya) 14 Мар 2018 в 2:05 PDT В 2017 году Могилевская и ее партнер по паркету Игорь Кузьменко одержали победу на шоу "Танцы со звездами".Фоторепортаж, снятый на последнем эфире проекта, можно посмотреть ЗДЕСЬ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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