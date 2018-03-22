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|Могилевская танцует с тренером Мейхер
|22.03.2018 09:17
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Продолжаю плясать. Знаменитый тренер и партнер проекта Игорь Яременко. @igoryaremenko Он танцевал с Надей Мейхер). Мы часто танцуем вместе. Не верьте добренькой улыбочке. Никто так сильно меня не гоняет. Выжимает буквально максимум!!! За что огромное спасибо * #могилевская #игорьяременко #танцы #dance #mogilevskaya #love #smile #sport #warkhardПубликация от Наталья Могилевская (@nataliya * mogilevskaya) 14 Мар 2018 в 2:05 PDT
В 2017 году Могилевская и ее партнер по паркету Игорь Кузьменко одержали победу на шоу "Танцы со звездами".Фоторепортаж, снятый на последнем эфире проекта, можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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