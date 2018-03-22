После пребывания в российской тюрьме героиня-летчица Надежда Савченко имеет шанс сравнить условия содержания с украинской.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента в четверг рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на лишение неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко, сообщается на сайте комитета.

Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает историю с возможным арестом Савченко проектом Банковой.

"В свое время Анна Ахматова сказала об арестованном Иосифе Бродском: "Какую шикарную биографию делают нашему рыжему".

Мне кажется, что и Надежде Савченко продолжают делать шикарную биографию. Власть прекрасно понимает, что даже если бы сейчас арестовали маньяка Чикатило, то у него сразу бы взлетел рейтинг. Настолько общественность ненавидит действующую власть.

Соответственно, для того, чтобы создать проблемы для Юлии Тимошенко, создают еще одного женщину-политика, который мог бы отбирать голоса на этом фланге.

Поэтому Савченко сейчас будут активно раскручивать именно таким образом.

Ведь украинский народ, видя любую несправедливость, сразу начинает жалеть политика, а у него автоматически растут рейтинги", — считает знаток.

Между тем, политолог затруднился ответить на вопрос о том, понимает ли сама Надежда Савченко, что является частью игры, которую затеяла власть.

"Савченко, по большому счету, и не надо этого понимать в данной ситуации. Власть воспользуется ее амбициями, ее политической простотой.

В данной ситуации на каком-то этапе "неожиданно" окажется, что Савченко еще и обладает солидным рейтингом.

Многие думают, что Савченко — продукт интеллектуальных активностей Виктора Медведчука, но, скорее, это продукт технологий Банковой", — говорит Бондаренко.

Бондаренко считает, что вопрос возможного ареста Надежды Савченко также будет решаться в стенах Администрации президента.

"Если политтехнологи посчитают, что арест Савченко добавит ей плюс два-три процента, то могут и арестовать. Будет ли реакция Запада?

Если бы у Савченко были серьезные покровители за рубежом, то вполне вероятно, но этого нет.

Да, когда Савченко сидела в тюрьме в РФ западные политики делали регулярные заявления, но они делали это не потому что им было жалко Надю, а потому, что это был повод плюнуть в адрес Путина", — резюмировал Бондаренко.

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