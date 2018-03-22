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Луценко заявил, что Савченко предлагала офицерам ВСУ совершать теракты для уничтожения руководства государства
22.03.2018 09:33
Летом 2017 года внефракционный нардеп Надежда Савченко предложила офицерам 8-го полка специального назначения ВСУ совершать террористические акты, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. "Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам различных частей Вооруженных сил Украины. Летом 2017 года Савченко обратились с таким предложением к офицерам 8-го полка специального назначения ВСУ, который дислоцируется в городе Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находился в зоне АТО. Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее предложения совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захвата административных зданий, создания хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти. Позже офицеры между собой анализировали эту ситуацию и – как многие из украинцев под влиянием СМИ и выступлений Савченко в последние дни – пришли к выводу, что это просто бред неуравновешенного психически человека", – заявил он.Луценко добавил, что к этим же офицерам обратился глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, который предоставил им денежные средства на приобретение грузового автомобиля для перевозки оружия с оккупированных районов Донецкой области на подконтрольную Украине территорию.Офицеры немедленно сообщили об этом Службе безопасности Украины", – отметил генпрокурор.Новость дополняется...Рекомендую Twitter G+
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