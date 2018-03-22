Американская актриса Линдси Лохан подписала годичный договор с
юридической компанией Lawyer.com, получив право собственности в
ней. Лохан: Когда представители компании впервые обратились ко
мне, я немного испугалась: подумала, что у меня возникли проблемы
Фото: lindsaylohan / Instagram Об этом сообщается на
официальном сайте организации."Актриса и активист Линдси Лохан
объединилась с Lawyer.com, чтобы помочь потребителям получить
качественные юридические услуги", – говорится в
сообщении.Отмечается, что Лохан будет официальным представителем
компании на протяжении года.Она будет выступать также в качестве
советника по маркетингу.Акрисе предстоит каждый месяц обсуждать с
руководством Lawyer.com новые стра
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