Нардеп Надежда Савченко на заседании регламентного комитета показала гранаты, которые она постоянно с собой носит в дамской сумочке. "Всем рекомендую гранаты". - Заявила Савченко.

Нардеп Надежда Савченко пришла на регламентный комитет Верховной Рады, который перед голосованием в парламенте рассматривает представление ГПУ о снятии неприкосновенности и ее аресте.

При этом подозреваемая в подготовке госпереворота и совершении теракта в Раде Савченко продемонстрировала какие гранаты носит в сумочке.

"Вы спрашиваете, были ли у меня гранаты в сумочке?", - сказала Савченко и достала два фрукта, два граната, которые и положила на стол. Многие привстали, чтобы посмотреть, что принесла нардеп.

"Граната куполу ничего не сделает. У него металлическая конструкция. И гляньте на здание Рады или Кабмина - оно основательное", - добавила Савченко, объясняя, что парламент из гранатометов не обрушить.

Нардеп также сказала, что могла спокойно найти место для обстрела Верховной Рады, не привлекая к себе внимания - например, снять номер в гостинице "Киев".

"Это просто слова. За слова не судят", - отметила она.

"РФ предоставляла оружие для терактов против высшего руководства Украины", – заявил Луценко.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности, трансляцию ведет телеканал "112 Украина".

"Мы имеем факты, которые доказывают участие РФ, как врага украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя", - сказал он.

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