Как выжить в аварии на скорости 190 км/ч, готов ли был премьер Виктор Янукович применить силу против первого Майдана, кто из украинских олигархов наиболее смелый. Об этом, а также о процедуре обрезания, посвященной президенту Виктору Ющенко, в эфире авторской программы главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказал экс-министр транспорта и связи Украины, экс-глава Запорожской облгосадминистрации, бизнесмен и телеведущий Евгений Червоненко. "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью. | Червоненко: У меня нет цели вернуться. Я был на всех должностях Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Алеся БАЦМАН Главный редактор Машина взорвалась. Я пригнул голову напарника – и над нами пролетел капот – Привет!– (Усмехается). Я следую идеологии, что заглядывать в паспорт не надо. Там случайный набор цифр. Врать не хочу. Это были даже не горные лыжи и не тренировки на гоночной машине. Хотя я уже потренировался, проверил… Я прилетел из Штатов. И почему-то решил доказать, что я еще прежний. У нас многие сотрудники катаются на гироскутерах. Я тоже решил стать на гироскутер. Скорость пошла. Задумался – и не разминулся с аппаратом по продаже кока-колы. Бровь рассечена. Я долго не шел к врачу. Даже на охоту ездил с друзьями. Было больно. Потом меня помощник затащил силой. На КТ – четыре ребра со смещением до 1,5–2 см. Ну что? Ничего. Все равно ничего сделать нельзя. Надо забыть. Уже забыл.– Много. Я помню те из них, которые называют "днями рождения".– Есть "дни рождения" и в моей "второй жизни" – политике, бизнесе. И есть три "дня рождения" в автогонках. Когда шансов выжить практически не было. Литва, где мы улетели на 190 км/ч. Спартакиада народов СССР 1983 года. Есть фотография – "Лада" летит вверх колесами, от земли метра три. Машина потом взорвалась. А мы еще ехать хотели на ней. Я на хуторе в литовской Лаукуве пролежал неподвижно две с половиной недели. Потом дал взятку врачам и поехал на этап чемпионата Советского Союза. Самая опасная авария – это Болгария, 1987 год. Со скалы, 27 метров.– Да. Как всегда при Союзе, от экономии. Хотя мы были профессионалы. Не поменяли резину. Взорвалось гоночное колесо при большой температуре. Помню последнее – удар моей стороной о скалу. А потом – небо. Спас Бог. Ударил на высоте 15 метров от земли. Скала 27 метров, поделите на 2,5 – сколько этажей дом? Упасть отвесно, тем более на "Ладе" – это нет шансов. "Ладу" представляете? Дерево вдавило крышу в пол, когда мы упали. Не знаю, сколько времени мы были без сознания. На приборах было разное время, не мог точно высчитать. Я пришел в сознание первым. Отстегнул ремни – и увидел самое страшное. 107-й бензин не горит ярким пламенем. Вначале как бы дрожит все вокруг. Пузырится краска. Безусловно, спасли наши дорогие гоночные комбинезоны. Почему они и дорогие – до трех минут держат. Не знаю, как удалось открыть двери, подползти к напарнику, ударить его. Он был без сознания. Пришел в себя – и начал искать права. Потом говорит: без фотографии жены не вылезу. А я вижу, что уже все кипит. Бог помогал. Я нашел резак, чтобы стропы обрезать. Который режет ремни, если они не расс Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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