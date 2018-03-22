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Червоненко: Фирташу я советовал вернуться в Украину. Он много пережил, весь седой. Обижен на свою ошибку, что выбрал не Кличко, а Порошенко
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22.03.2018 10:13
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Как выжить в аварии на скорости 190 км/ч, готов ли был премьер
Виктор Янукович применить силу против первого Майдана, кто из
украинских олигархов наиболее смелый. Об этом, а также о процедуре
обрезания, посвященной президенту Виктору Ющенко, в эфире авторской
программы главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман
на телеканале "112 Украина" рассказал экс-министр транспорта и
связи Украины, экс-глава Запорожской облгосадминистрации, бизнесмен
и телеведущий Евгений Червоненко. "ГОРДОН" эксклюзивно публикует
текстовую версию интервью. | Червоненко: У меня нет
цели вернуться. Я был на всех должностях Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com
Машина взорвалась. Я пригнул голову напарника – и над
нами пролетел капот – Привет!– (Усмехается). Я следую
идеологии, что заглядывать в паспорт не надо. Там случайный набор
цифр. Врать не хочу. Это были даже не горные лыжи и не тренировки
на гоночной машине. Хотя я уже потренировался, проверил… Я прилетел
из Штатов. И почему-то решил доказать, что я еще прежний. У нас
многие сотрудники катаются на гироскутерах. Я тоже решил стать на
гироскутер. Скорость пошла. Задумался – и не разминулся с
аппаратом по продаже кока-колы. Бровь рассечена. Я долго не шел к
врачу. Даже на охоту ездил с друзьями. Было больно. Потом меня
помощник затащил силой. На КТ – четыре ребра со смещением до
1,5–2 см. Ну что? Ничего. Все равно ничего сделать нельзя. Надо
забыть. Уже забыл.– Много. Я помню те из них, которые
называют "днями рождения".– Есть "дни рождения" и в моей "второй
жизни" – политике, бизнесе. И есть три "дня рождения" в
автогонках. Когда шансов выжить практически не было. Литва, где мы
улетели на 190 км/ч. Спартакиада народов СССР 1983 года. Есть
фотография – "Лада" летит вверх колесами, от земли метра три.
Машина потом взорвалась. А мы еще ехать хотели на ней. Я на хуторе
в литовской Лаукуве пролежал неподвижно две с половиной недели.
Потом дал взятку врачам и поехал на этап чемпионата Советского
Союза. Самая опасная авария – это Болгария, 1987 год. Со
скалы, 27 метров.– Да. Как всегда при Союзе, от экономии. Хотя мы
были профессионалы. Не поменяли резину. Взорвалось гоночное колесо
при большой температуре. Помню последнее – удар моей стороной
о скалу. А потом – небо. Спас Бог. Ударил на высоте 15 метров
от земли. Скала 27 метров, поделите на 2,5 – сколько этажей
дом? Упасть отвесно, тем более на "Ладе" – это нет шансов.
"Ладу" представляете? Дерево вдавило крышу в пол, когда мы упали.
Не знаю, сколько времени мы были без сознания. На приборах было
разное время, не мог точно высчитать. Я пришел в сознание первым.
Отстегнул ремни – и увидел самое страшное. 107-й бензин не
горит ярким пламенем. Вначале как бы дрожит все вокруг. Пузырится
краска. Безусловно, спасли наши дорогие гоночные комбинезоны.
Почему они и дорогие – до трех минут держат. Не знаю, как
удалось открыть двери, подползти к напарнику, ударить его. Он был
без сознания. Пришел в себя – и начал искать права. Потом
говорит: без фотографии жены не вылезу. А я вижу, что уже все
кипит. Бог помогал. Я нашел резак, чтобы стропы обрезать. Который
режет ремни, если они не расс
- Алеся БАЦМАН Главный редактор
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