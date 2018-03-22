Queens Of The Stone Age выпустили клип на песню Head Like a Haunted House. Видео
22.03.2018 10:21
Американская рок-группа Queens Of The Stone Age на своем канале в
YouTube разместила клип на песню Head Like a Haunted House. Главный
герой анимационного ролика срисован с фронтмена коллектива, Джоша
Хомма. По сюжету, его преследуют паранормальные явления, от которых
герой прячется в своей постели. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | Герой прячется от бесовщины в постели
Скриншот: QueensStoneAgeVEVO / YouTube видео Видео: QueensStoneAgeVEVO / YouTube