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Регламентный комитет признал представление ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности законным и обоснованным
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22.03.2018 10:29
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду
представления на дачу согласия на привлечение внефракционного
нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности, ее задержание
и арест. Регламентный комитет признал представления законными,
достаточными и обоснованными. По данным следствия, Савченко
планировала теракты в Киеве Фото: rada.gov.ua Комитет утвердил
соответствующие выводы и направил их председателю Верховной Рады.
Решения приняли единогласно.15 марта генпрокурор Юрий Луценко
направил в Раду представления на привлечение к уголовной
ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что
нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В этот
же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала,
что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за
"угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что
она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта
нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том,
что против нее готовится провокация.В ходе регламентного комитета
Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир
Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в
Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они
договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром
Захарченко.Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте
"Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку
крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную
Киеву территорию.9 марта ему объявили
подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на
60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это
решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.
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