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|Голая Ратаковски позировала перед объективом супруга
|22.03.2018 10:37
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Posing for my husband likeПубликация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Мар 2018 в 12:02 PDT
23 февраля 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за Себастьяна Бир-Маккларда.Ранее Ратаковски позировала обнаженной для Harper's Bazaar и вместе со светской львицей Ким Кардашян снялась топлес, показывая при этом средний палец.Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.В 14 лет она подписала договор с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.
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