Американская модель Эмили Ратаковски показала, как позирует для своего жена, актера Себастьяна Бир-Маккларда. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ратаковски: Так я позирую для мужа Фото: emrata / Instagram Фото она опубликовала в Instagram."Так я позирую для мужа", – написала модель. Posing for my husband like Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Мар 2018 в 12:02 PDT 23 февраля 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за Себастьяна Бир-Маккларда.Ранее Ратаковски позировала обнаженной для Harper's Bazaar и вместе со светской львицей Ким Кардашян снялась топлес, показывая при этом средний палец.Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.В 14 лет она подписала договор с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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