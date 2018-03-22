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|Савченко ушла из Рады
|22.03.2018 11:19
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Ранее регламентный комитет поддержал снятие неприкосновенности и задержания нардепаДепутат Надежда Савченко забрала свои вещи из своего рабочего стола и пошла из помещения Верховной Рады.
Фото: УНІАН
Нардеп вышла из центральных вход, сообщает корреспондент LB.ua .
Напомним, что Регламентный комитет Верховной Рады признал законным снятие с нее неприкосновенности , ее задержания и избрания ей меры пресечения в виде ареста.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
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