Ранее регламентный комитет поддержал снятие неприкосновенности и задержания нардепа

Нардеп вышла из центральных вход, сообщает корреспондент LB.ua .

Напомним, что Регламентный комитет Верховной Рады признал законным снятие с нее неприкосновенности , ее задержания и избрания ей меры пресечения в виде ареста.