Погода, Новости, загрузка...
В России журналисты начали бойкотировать Госдуму из-за дела о домогательствах депутатов
22.03.2018 11:27
В России журналисты начали бойкотировать Госдуму из-за дела о домогательствах депутатов
Холдинг РБК и телеканал "Дождь" объявили об отзыве своих журналистов
Несколько российских СМИ отзывают своих журналистов из Госдумы в связи с делом о сексуальных домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.
В России журналисты начали бойкотировать Госдуму из-за дела о домогательствах депутатов Фото:Lragir.am

Об этом сообщает " Медуза ".

Как написал в своем телеграмм-канале главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, радиостанция выразила солидарность журналисткам, "ставших жертвами домогательств в Госдуме", а также редакциям всех СМИ, также объявили о прекращении работы в российском парламенте. Венедиктов заявил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике, "по сути оправдала такую ​​практику в высшем законодательном органе страны".

21 марта состоялось заседание комиссии Госдумы по депутатской этике, на котором парламентарии выступили корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова и продюсер "Дождя" Дарья Жук, обвинявших Леонида Слуцкого в домогательствах. В итоге комиссия пришла к выводу, что депутат не допустил "нарушение поведенческих норм".

После оглашения решения комиссии холдинг РБК и телеканал "Дождь" объявили об отзыве своих журналистов из Госдумы. Газета "Коммерсант" решила, что не будет взаимодействовать с Слуцким и комиссией по этике в знак солидарности с журналистками. "Лента.ру" пообещала удалить все материалы, связанные с Слуцким.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить