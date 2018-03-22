Холдинг РБК и телеканал "Дождь" объявили об отзыве своих журналистов

Об этом сообщает " Медуза ".

Как написал в своем телеграмм-канале главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, радиостанция выразила солидарность журналисткам, "ставших жертвами домогательств в Госдуме", а также редакциям всех СМИ, также объявили о прекращении работы в российском парламенте. Венедиктов заявил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике, "по сути оправдала такую ​​практику в высшем законодательном органе страны".

21 марта состоялось заседание комиссии Госдумы по депутатской этике, на котором парламентарии выступили корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова и продюсер "Дождя" Дарья Жук, обвинявших Леонида Слуцкого в домогательствах. В итоге комиссия пришла к выводу, что депутат не допустил "нарушение поведенческих норм".