Согласно исследованию пула социологов, если бы выборы в Раду проходили в ближайшее время, то 18,3% не пришли бы на избирательные участки, а 16,7% еще не определились бы, за кого голосовать. Политолог Владимир Макаровский считает, что эти голоса ближе к выборам "растекутся" по партиям, и больше только шансов привлечь неопределившихся избирателей – у партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и "За життя" Вадима Рабиновича. Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года Фото: EPA Он проанализировал результаты социологического исследования, которое с 6 по 18 марта 2018 года провел пул компаний: Институт анализа и прогнозирования, Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко. Данные были представлены 20 марта на сайте Института анализа и прогнозирования.Согласно результатам опроса, если бы выборы в Раду проходили на следующей неделе, "Батьківщина" получила бы 12,9%, Блок Петра Порошенко – 8,2%, "За життя" – 7,0%, по 6,9% – Оппозиционный блок и "Гражданская позиция", 6,3% – Радикальная партия, "Самопоміч" – 4,7%, "Свобода" – 2,7%"."В то же время 18,3% в данный момент не готовы участвовать в голосовании (но все еще может измениться к выборам), а 16,7% затруднились с ответом. То есть более трети украинских избирателей – это тот потенциал, который так или иначе в большинстве своем ближе к выборам "растечется" по партиям. И уже сейчас можно спрогнозировать, что, вероятнее только, эти голоса пойдут новым политсилам, тем, что сейчас не у власти, в частности – партиям Гриценко и Рабиновича", – написал Макаровский.Политолог считает, что из-за выского процента неопределившихся результаты ближайших парламентских выборов могут стать неожиданностью."Кроме того, в рейтинге явно просматривается "лидерская группа", представленная, с одной стороны, "старыми" силами – проектами Тимошенко, Ляшко и Порошенко. С другой стороны – относительно новые проекты Гриценко и Рабиновича. В то же время в аутсайдеры скатились бывшие "новички", уже успевшие не оправдать доверия украинцев – "Самопоміч" и "Свобода". Исходя из написанного, можно предположить, что репрезентативные результаты последней социологии имеют все шансы к выборам трансформироваться в очень неожиданную картинку. И неожиданность эта будет не слишком приятной как для действующей власти, так и для нынешней парламентской оппозиции", – заявил знаток. https://www.facebook.com/v.makarovsky/posts/2141096732597985 Исследование пула компаний проводилось по всей территории Украины (за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей). Всего методом индивидуального интервью с глазу на глаз были опрошены 2015 человек. Стандарнтные отклонения составляют 2,34–2,24%.Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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