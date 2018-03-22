|
Согласно исследованию пула социологов, если бы выборы в Раду
проходили в ближайшее время, то 18,3% не пришли бы на избирательные
участки, а 16,7% еще не определились бы, за кого голосовать.
Политолог Владимир Макаровский считает, что эти голоса ближе к
выборам "растекутся" по партиям, и больше только шансов привлечь
неопределившихся избирателей – у партии "Гражданская позиция"
Анатолия Гриценко и "За життя" Вадима Рабиновича. Очередные
парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года
Фото: EPA Он проанализировал результаты социологического
исследования, которое с 6 по 18 марта 2018 года провел пул
компаний: Институт анализа и прогнозирования, Центр "Социальный
мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени
Александра Яременко. Данные были представлены 20 марта на сайте
Института анализа и прогнозирования.Согласно результатам опроса,
если бы выборы в Раду проходили на следующей неделе, "Батьківщина"
получила бы 12,9%, Блок Петра Порошенко – 8,2%, "За
життя" – 7,0%, по 6,9% – Оппозиционный блок и
"Гражданская позиция", 6,3% – Радикальная партия,
"Самопоміч" – 4,7%, "Свобода" – 2,7%"."В то же время
18,3% в данный момент не готовы участвовать в голосовании (но все
еще может измениться к выборам), а 16,7% затруднились с ответом. То
есть более трети украинских избирателей – это тот потенциал,
который так или иначе в большинстве своем ближе к выборам
"растечется" по партиям. И уже сейчас можно спрогнозировать, что,
вероятнее только, эти голоса пойдут новым политсилам, тем, что
сейчас не у власти, в частности – партиям Гриценко и
Рабиновича", – написал Макаровский.Политолог считает, что
из-за выского процента неопределившихся результаты ближайших
парламентских выборов могут стать неожиданностью."Кроме того, в
рейтинге явно просматривается "лидерская группа", представленная, с
одной стороны, "старыми" силами – проектами Тимошенко, Ляшко и
Порошенко. С другой стороны – относительно новые проекты
Гриценко и Рабиновича. В то же время в аутсайдеры скатились бывшие
"новички", уже успевшие не оправдать доверия украинцев –
"Самопоміч" и "Свобода". Исходя из написанного, можно предположить,
что репрезентативные результаты последней социологии имеют все
шансы к выборам трансформироваться в очень неожиданную картинку. И
неожиданность эта будет не слишком приятной как для действующей
власти, так и для нынешней парламентской оппозиции", – заявил
знаток.
https://www.facebook.com/v.makarovsky/posts/2141096732597985
Исследование пула компаний проводилось по всей территории Украины
(за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий
Луганской и Донецкой областей). Всего методом индивидуального
интервью с глазу на глаз были опрошены 2015 человек. Стандарнтные
отклонения составляют 2,34–2,24%.Очередные парламентские выборы в
Украине должны пройти в октябре 2019 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира