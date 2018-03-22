Сегодня, 22 марта, в Верховной Раде произошел очередной случай с участием скандального нардепа Владимира Парасюка.

Нардеп Парасюк при проходе через рамки отказался выкладывать оружие и начал толкаться с бойцами УГО. Возникла борьба, передает корреспондент "Страны".

Позднее Парасюк пояснил, что у него звенел ремень, а его хотели отвести в отдельную комнату и проверить до трусов.

Напомним, что на центральном входе, через который заходит большинство депутатов, кроме рамки металлоискателя был установлен так называемый Rapiscan (рентгеновская установка). Такие установки размещены на всех блокпостах при входе в здание парламента.

Ранее мы сообщали, что с 22 марта в Верховной Раде впервые появились женщины-охранники. Они досматривают на входе депутатов и посетителей парламента женского пола.

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