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|Парламент Косово, вопреки столкновения в здании, принял соглашение о границе с Черногорией
|22.03.2018 11:35
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Бурные дебаты по ратификации соглашения продолжались в ассамблее два дняАссамблея Косово после напряженных событий в парламенте с применением слезоточивого газа и задержанием оппозиционных депутатов одобрила соглашение о демаркации границы с Черногорией, необходимую для получения безвизового режима с ЕС.
Фото: 112.ua
Как сообщает Prishtina Insight , парламент ратифицировал соглашение 80 голосами после того, как оппозиционная партия "Самоопределение" осуществила несколько попыток помешать проведению сессии, выпуская слезоточивый газ .
Бурные дебаты по ратификации соглашения продолжались в ассамблее два дня. В среду утром в начале заседания оппозиционные депутаты выпустили четыре канистры со слезоточивым газом, после чего парламент объявил короткий перерыв.
Только сессия продолжилась, оппозиционеры провели второй раунд распыления слезоточивого газа. Парламент снова объявил перерыв и собрался после 19:00. В целом депутаты от "Самоопределение" распыляли газ четыре раза.
В конце концов, председательство ассамблеи решило изгнать из сессии 13 депутатов "Самоопределение". Из здания их вывела косовские полиция. Семь задержали за распыления газа в стенах парламента.
Когда парламент наконец ратифицировал соглашение, спикер Кадри Веселые поздравил депутатов: "Поздравляю с первым днем весны. Сегодня заканчивается длинная политическая зима для граждан Косово. Сегодня начинается весна свободного передвижения для наших граждан" , - сказал он.
Вопрос ратификации договора о границе с Черногорией является одним из тех, что держит страну в политическом тупике в течение последних трех лет. Черногория и Косово подписали соглашение о демаркации границы в 2015 году. Однако парламент Косово ее не ратифицировал, поскольку оппозиция выступила против, потому что не согласен с тем, что по соглашению Косово теряет 8000 гектаров территории.
ЕС выдвинул ратификации соглашения с Черногорией условием для получения Косово безвизового режима с ЕС.
Р Аниш европейский комиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что Сербия должна достичь соглашения о нормализации отношений с Косово, если хочет вступить в ЕС.
В январе Европейская комиссия предстваила проект стратегии ЕС в отношении стран Западных Балка н, который предусматривает членство Сербии и Черногории в Европейском союзе в 2025 году.