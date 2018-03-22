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Британия в ответ на отравление Скрипаля может арестовать имущество российских бизнесменов в Лондоне
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22.03.2018 11:41
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Теневой канцлер Великобритании Джон Макдоннел призвал ударить по
кошельку российских элит в ответ на отравление бывшего российского
шпиона Сергея Скрипаля. The Guardian отмечает, что недвижимостью в
центре Лондона владеют Абрамович (на фото), Усманов, Гуриев,
Гончаренко и Шувалов Фото: EPA Британия может внести поправки в
"закон Магнитского" и запретить покупать имущество в Соединенном
Королевстве лицам, замешанным в коррупции или нарушении прав
человека. Это также должно позволить властям Великобритании
арестовывать активы сомнительного происхождения.Теневой канцлер
Великобритании Джон Макдоннел призвал ударить по кошельку
российских элит в ответ на отравление Скрипаля. Лидер либеральных
демократов Винс Кейбл в свою очередь заявил, что Лондон должен
незамедлительно арестовать имущество российских бизнесменов и
политиков, если они не предоставят исчерпывающих объяснений о
происхождении своих капиталов.The Guardian отмечает, что российские
бизнесмены, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным, владеют
имуществом в Лондоне на сумму £1,1 млрд. При этом сумма может быть
заниженной из-за использования россиянами офшорных схем. Газета
пишет, что вице-премьер России Игорь Шувалов в 2014 году купил в
Лондоне две квартиры стоимостью £11,4 млн, хотя в своей декларации
в 2014 году он указал лишь £112 тыс. дохода.По данным The Guardian,
недвижимостью в центре Лондона также владеют российские бизнесмены
Роман Абрамович, Алишер Усманов, Андрей Гуриев и Андрей
Гончаренко.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю
дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли.
Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.
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