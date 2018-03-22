Генпрокурор говорит, что Россия предоставляла оружие для терактов против высшего руководства Украины

Об этом Луценко сказал во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности, пишет "112 Украина" .

"В течение лета-осени 2017 Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицеров различных частей ВСУ. Летом 2017 народный депутат Украины Савченко обратился с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО. Офицеры март, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее (Савченко, ред.) ропозицию совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержению конституционного строя и захват власти " , - сказал Луценко.

Также, по словам генпрокурора, правоохранители доказательства участия Российской Федерации в предоставлении оружия для совершения терактов против высшего руководства Украины.

"Мы факты, доказывающие участие РФ, как врага украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя" , - сказал он.

Напомним, в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Совета поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко.