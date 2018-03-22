"Жуйте гранаты". Луценко ответил Савченко на слова о его преступлениях на Майдане. Видео
22.03.2018 11:57
Во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, на
котором рассматривались представления на привлечение к уголовной
ответственности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды
Савченко, у нее с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко
произошла перепалка, которая касалась голодания. Видео эпизода
разместил в YouTube телеканал "112 Украина". Луценко в
заключительном слове перед голосованием сказал, что ни один
украинец не должен быть в российской тюрьме, "но должен отвечать
здесь, несмотря на все свои заслуги и статусы". "Не надо меня,
Надя, пугать тем, чтобы я помнил о близости смерти. Я возле нее был
на 31-й день голодовки, и знаю, что это такое. Только я тогда
сбросил 23 кг и получил 16 дырок в желудке, а ты вышла напичканная
российской пропагандой. Про оружие на Майдане, про деньги на
Майдане". "Да нет, я была на Майдане и видела твои преступления!" –
ответила Савченко. "Поэтому... Я вас не перебивал. Жуйте гранаты",
– заявил генпрокурор. Позже Луценко еще раз повторил свое "Жуйте
гранаты", после чего нардеп воскликнула: "Могу поделиться! А может,
метнуть?" В ролик этот момент не вошел. | Луценко рассказал,
что во время голодания сбросил 23 кг Фото: ЕРА Внефракционный
нардеп Надежда Савченко принесла на заседание регламентного
комитета Верховной Рады два граната."Очень важно было показать вам,
что вы ходите очень близко от смерти. Вас всех пугает, были у меня
гранаты или нет в сумочке", – сказала нардеп.15 марта
генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в
Раду представления на привлечение к уголовной
ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что
нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В тот
же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала,
что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за
"угрозы для окружающих".Позже стало известно, что Савченко
попросили покинуть парламент несколько нардепов от "Народного
фронта", в частности – Андрей Тетерук и Андрей Левус.
"Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Верховную
Раду три гранаты и пистолет.Сегодня регламентный комитет Верховной
Рады признал обоснованными представления Луценко на
Савченко.Во время пребывания в российской тюрьме Савченко объявляла
голодовку.Голодовку объявлял и нынешний генпрокурор Украины Юрий
Луценко, которого в 2010 году поместили в Лукьяновское СИЗО
Киева.видео
Видео: 112 Украина / YouTube