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Украина отвязалась от российской зависимости, - Гройсман
22.03.2018 11:59
Украина отвязалась от российской зависимости, - Гройсман
"Из-за разрыва мы становимся только сильнее"
Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал расторжение программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.
Украина отвязалась от российской зависимости, - Гройсман Фото: unian.ua

"Именно Россия сделала неприемлемы шаги: война в Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы разорвали программу экономического сотрудничества с РФ. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Из-за разрыва мы становимся только сильнее. Я рад, что Украина отвязалась от российской зависимости" , - написал Гройсман в Twitter .

Напомним, что 21 марта  Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Кабмин, в частности, остановил действие этого документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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