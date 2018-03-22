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|Верховная Рада бьёт по Надежде Савченко. Видео
|22.03.2018 12:05
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Верховная Рада рассматривает вопрос снятия неприкосновенности с внефракционного нардепа Надежды Савченко. Онлайн-трансляцию ведет телеканал "112 Украина".
Напомним, сегодня регламентный комитет Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.
Отметим, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду
три представления на нардепа Надежду Савченко. Савченко подозревают
в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам
Юрия Луценко, следствие имеет доказательства того, что она
планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью
автоматов добивать тех, кто выживет.