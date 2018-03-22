Рада рассматривает представления ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Трансляция
22.03.2018 12:05
Верховная Рада рассматривает представления Генеральной прокуратуры
Украины на привлечение внефракционного нардепа Надежды Савченко к
уголовной ответственности, ее задержание и арест. Заседание
парламента канал "Рада" транслирует в YouTube. Рассмотрение
началось с выступления генпрокурора Юрия Луценко. Савченко слушает
его, стоя в нескольких шагах от трибуны. | Рассмотрение
началось с выступления генпрокурора Юрия Луценко Фото: Генеральна
прокуратура України / Facebook 15 марта Луценко направил в
Раду представления на привлечение к уголовной ответственности,
задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала
теракт в здании Верховной Рады.В этот же день нардеп от Блока
Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели
из сессионного зала парламента из-за "угрозы для
окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла
в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила,
что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее
готовится провокация.В ходе регламентного комитета Луценко заявил,
что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир
Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти
в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они
договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром
Захарченко.Комитет признал представления ГПУ на привлечение
Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и
арест законными, достаточными и
обоснованными.Рубана задержали 8 марта в контрольном
пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку
крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную
Киеву территорию.9 марта ему объявили
подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на
60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это
решение, но Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей.По
данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов
зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также
вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы
МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.видео Видео: Telekanal Rada / YouTube