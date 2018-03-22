20 марта был последним днем ​​приема документов в региональных визовых центрах

Об этом на своем сайте сообщил визовый провайдер VFS Global .

"Уважаемые заявители, информируем вас, что с 27 марта 2018 все визовые центры Польши временно прекращают свою деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 марта был последним днем ​​приема документов в региональных визовых центрах. 22 марта в последний раз можно было подать документы в Москве.

Со вчерашнего дня, 21 марта, визовые центры в регионах РФ работают только на выдачу готовых паспортов. Визовый центр в Москве будет работать только на выдачу готовых документов завтра.

Завтра россияне смогут подавать заявления на визы только через консульский отдел посольства Польши в Москве и только при условии предварительной регистрации.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заверила в комментарии "Интерфаксу", что решение о временном прекращении работы визовых центров не связано с политикой и ситуация продлится около двух недель.

"Посольство Польши продлевает договор с визовым провайдером и по техническим причинам VFS Global вынуждена приостановить прием визовых заявлений с 22 марта, за исключением визового центра в Калининграде. Однако в начале апреля работа центров должна восстановиться" , - сообщила Тюрина.

По ее словам, в компании VFS Global сообщили, как только новый договор начнет действовать, прием заявлений во всех визовых центрах на территории России будет восстановлено.

То, что временное приостановление деятельности визовых центров Польши в РФ носит технический характер, сообщил "РБК" консул Польши Анджей Сломский.

По его словам, приостановление связано с продлением договора с визовым оператором VFS Global, который заканчивается 26 марта. Для продления договора проводился тендер по приему документов на предоставление визовых услуг.

"В пятницу, 16 марта, фирма VFS Global победила в тендере. Но по закону о проведении тендеров другие участники в течение десяти дней могут обжаловать результаты. Если этого не произойдет, мы 27 марта заключим новый договор и VFS Global восстановит деятельность" , - пояснил Сломский.