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|Польша решила закрыть все свои визовые центры на территории России
|22.03.2018 12:07
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20 марта был последним днем приема документов в региональных визовых центрахВсе 28 визовых центров Польши в России прекращают свою работу с 27 марта.
Фото:unian.ua
Об этом на своем сайте сообщил визовый провайдер VFS Global .
"Уважаемые заявители, информируем вас, что с 27 марта 2018 все визовые центры Польши временно прекращают свою деятельность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 20 марта был последним днем приема документов в региональных визовых центрах. 22 марта в последний раз можно было подать документы в Москве.
Со вчерашнего дня, 21 марта, визовые центры в регионах РФ работают только на выдачу готовых паспортов. Визовый центр в Москве будет работать только на выдачу готовых документов завтра.
Завтра россияне смогут подавать заявления на визы только через консульский отдел посольства Польши в Москве и только при условии предварительной регистрации.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заверила в комментарии "Интерфаксу", что решение о временном прекращении работы визовых центров не связано с политикой и ситуация продлится около двух недель.
"Посольство Польши продлевает договор с визовым провайдером и по техническим причинам VFS Global вынуждена приостановить прием визовых заявлений с 22 марта, за исключением визового центра в Калининграде. Однако в начале апреля работа центров должна восстановиться" , - сообщила Тюрина.
По ее словам, в компании VFS Global сообщили, как только новый договор начнет действовать, прием заявлений во всех визовых центрах на территории России будет восстановлено.
То, что временное приостановление деятельности визовых центров Польши в РФ носит технический характер, сообщил "РБК" консул Польши Анджей Сломский.
По его словам, приостановление связано с продлением договора с визовым оператором VFS Global, который заканчивается 26 марта. Для продления договора проводился тендер по приему документов на предоставление визовых услуг.
"В пятницу, 16 марта, фирма VFS Global победила в тендере. Но по закону о проведении тендеров другие участники в течение десяти дней могут обжаловать результаты. Если этого не произойдет, мы 27 марта заключим новый договор и VFS Global восстановит деятельность" , - пояснил Сломский.
Напомним, с просьбой о предоставлении убежища в Польше в прошлом году обратились 300 граждан Украины . От россиян таких обращений зарегистрировано более двух тысяч.