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Луценко: Надя, если вы хотели так завершить эту войну, надо было взорвать Захарченко, а не Верховную Раду и Кабмин
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22.03.2018 12:13
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что внефракционный нардеп
Украины Надежда Савченко получала оружие от террористов "ДНР".
Луценко – Савченко: Вы оружие, полученное от террористов,
доправили в Киев для расстрела мирных людей из минометов Фото:
gp.gov.ua "Савченко рассказывает с Рубаном (глава "Офицерского
корпуса" Владимир Рубан. – ) рядом с автомобилем с первой
партией оружия: "Они укрепились. Да, они чувствуют, что у них все
получается лучше, чем у Луганска. То есть порядок они держат.
Понятное дело, что не все довольны, но тем не менее. Город
светится, нас покатали, показали типа видимость "все хорошо". Во
всем остальном: они понимают, что Россия их все равно будет
отдавать в Украину, то есть геополитически никак не срастется, что
они останутся практически независимыми или с Россией. Они, пока
Петя (президент Украины Петр Порошенко. – ), не хотят
назад. То есть их (террористов. – ) просьба –
меняйте власть. Они готовы все что надо со своей стороны сделать и
готовы говорить с тобой, офицер, и с тобой", – процитировал
Луценко материалы дела. Он добавил, что Савченко нужно было
"взорвать" главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко."Надя,
если вы так хотели закончить эту войну, надо было взорвать
Захарченко, а не Верховную Раду и правительство. Но вы оружие,
полученное от террористов, отправили в Киев для расстрела мирных
людей из минометов, для уничтожения конституционных органов власти,
создания хаоса и дальнейшего согласования с террористами их
наступления на Донбасс", – сказал генпрокурор.15
марта Луценко направил в Раду представления на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании Верховной Рады.17 марта нардеп заявила, что была
осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится
провокация.Сегодня регламетный комитет признал
представления Генпрокурора в отношении Савченко обоснованными
и законными.Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте
"Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку
крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную
Киеву территорию.9 марта ему объявили
подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на
60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это
решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.
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