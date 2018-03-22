Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что внефракционный нардеп Украины Надежда Савченко получала оружие от террористов "ДНР". Луценко – Савченко: Вы оружие, полученное от террористов, доправили в Киев для расстрела мирных людей из минометов Фото: gp.gov.ua "Савченко рассказывает с Рубаном (глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан. – ) рядом с автомобилем с первой партией оружия: "Они укрепились. Да, они чувствуют, что у них все получается лучше, чем у Луганска. То есть порядок они держат. Понятное дело, что не все довольны, но тем не менее. Город светится, нас покатали, показали типа видимость "все хорошо". Во всем остальном: они понимают, что Россия их все равно будет отдавать в Украину, то есть геополитически никак не срастется, что они останутся практически независимыми или с Россией. Они, пока Петя (президент Украины Петр Порошенко. – ), не хотят назад. То есть их (террористов. – ) просьба – меняйте власть. Они готовы все что надо со своей стороны сделать и готовы говорить с тобой, офицер, и с тобой", – процитировал Луценко материалы дела. Он добавил, что Савченко нужно было "взорвать" главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко."Надя, если вы так хотели закончить эту войну, надо было взорвать Захарченко, а не Верховную Раду и правительство. Но вы оружие, полученное от террористов, отправили в Киев для расстрела мирных людей из минометов, для уничтожения конституционных органов власти, создания хаоса и дальнейшего согласования с террористами их наступления на Донбасс", – сказал генпрокурор.15 марта Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация.Сегодня регламетный комитет признал представления Генпрокурора в отношении Савченко обоснованными и законными.Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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